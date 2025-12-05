В Туркменистане произведены кадровые назначения в судебной системе
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в судебной системе. Соответствующий указ «О назначении и об освобождении судей судов Туркменистана от должности, а также о присвоении им квалификационных классов» опубликован на сайте TDH.
В соответствии со статьями 56-й, 60-й, 81-й и 102-й Закона Туркменистана «О суде», глава государства постановил:
- назначить Гурбанова Доврана судьёй по семейным делам Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад, освободив от должности судьи суда этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята,
- назначить Сейтиева Сердара Алтыевича председателем суда этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, освободив от должности судьи Балканабатского городского суда Балканского велаята,
- назначить Хыдырбердиева Рахымберди Нурбердиевича судьёй суда этрапа Алтын асыр Ахалского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Сапаргулыеву Говхер Чарыевну судьёй Балканабатского городского суда Балканского велаята, освободив от должности судьи Туркменбашинского городского суда Балканского велаята,
- назначить Бегмурадова Мейлиса судьёй Гызыларбатского этрапского суда Балканского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Аманова Мердана Илмаммедовича судьёй Гарашсызлыкского этрапского суда Дашогузского велаята, освободив от должности судьи Ходжамбазского этрапского суда Лебапского велаята,
- назначить Мятиеву Айджан Шамырадовну судьёй суда этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята и присвоить ей 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Медалиева Бабаджана Мыратгелдиевича судьёй Губадагского этрапского суда Дашогузского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Акмаммедова Якупа Бердимухаммедовича судьёй Фарапского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Бяшимова Ыхласа Джумаевича судьёй Гарабекевулского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Алымова Бахтияра Ыхтыяровича судьёй Довлетлинского этрапского суда Лебапского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- назначить Атаханову Гулялек Аннамырадовну судьёй по семейным делам Марыйского городского суда Марыйского велаята, освободив от должности судьи Марыйского городского суда Марыйского велаята,
- назначить Аширова Эзиза судьёй Огузханского этрапского суда Марыйского велаята и присвоить ему 5-й квалификационный класс судьи,
- освободить Язмырадова Базаргелди от должности председателя Дашогузского городского суда Дашогузского велаята в связи с истечением срока полномочий,
- освободить Язмухаммедова Ягшымырата Тойлыевича от должности судьи Беркарарлыкского этрапского суда города Ашхабад в связи с истечением срока полномочий.