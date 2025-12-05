В Туркменистане произведены кадровые назначения в судебной системе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в судебной системе. Соответствующий указ «О назначении и об освобождении судей судов Туркменистана от должности, а также о присвоении им квалификационных классов» опубликован на сайте TDH.

В соответствии со статьями 56-й, 60-й, 81-й и 102-й Закона Туркменистана «О суде», глава государства постановил: