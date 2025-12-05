В Душанбе запустят проект «QR-гид» для информирования туристов

В столице Таджикистана внедряется проект «QR-гид», направленный на развитие туристической отрасли. Система позволит посетителям получать достоверную информацию о культурных и исторических объектах страны с помощью QR-кодов, сообщает МИР24.

Проект предназначен для удобства туристов и всех желающих больше узнать о достопримечательностях Таджикистана. Технология QR-кодов обеспечит быстрый доступ к справочным материалам об объектах культурного и исторического наследия.​​​​​​​​​​​​​​​​