В Ашхабаде прошла конференция «Туркменистан — ЮНЕСКО: культурное сотрудничество на благо мира»

Министерство культуры Туркменистана и Секретариат Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно организовали в государственном институте культуры научно-практическую конференцию «Туркменистан – ЮНЕСКО: культурное сотрудничество на благо мира». В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты кафедры нематериального культурного наследия Министерства культуры и высших учебных заведений. Об этом сообщает газета «Туркменистан».

На конференции были представлены доклады: «Туркменистан – ЮНЕСКО: прогрессивное культурное сотрудничество», «Туркменские кони, овеянные легендами», «Наши материальные и духовные ценности в мировой культуре», «Кино – эффективное средство распространения культурного наследия» и «Молла Эфенди в театральном искусстве».

Также большое впечатление на участников произвел концерт, состоявшийся в рамках конференции.