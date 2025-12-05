В Ашхабаде временно изменят схему движения автобусов

В столице Туркменистана временно изменят схему движения общественного транспорта с 9 по 12 декабря в связи с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета страны. Корректировки затронут ряд автобусных маршрутов, которые будут курсировать в обход центральных проспектов Ашхабада, сообщается на сайте министерства автомобильного транспорта.

В период торжеств автобусы будут объезжать проспекты Гарашсызлык, Битарап Туркменистан и Туркменбаши по альтернативным маршрутам. Изменения затронут маршруты №7, 9, 13, 14, 16, 18, 23, 47, 53, 54, 59, 73 и 113.

Маршрут №14 «Гуртлы – Парахат-7»

От остановки Гуртлы автобус следует по улице Алишера Навои, проспекту Атамурата Ниязова, параллельной западной стороне проспекта Битарап Туркменистан, поворачивает на кольцо «Йылдыз» на улице Огуз-хана и возвращается на проспект Атамурата Ниязова. Далее маршрут идёт на восток по проспекту Атамурата Ниязова и выезжает на проспект Гарашсызлык. С проспекта Гарашсызлык поворачивает на проспект «10 йыл Абаданчылык» и далее продолжает движение по прежнему маршруту.

Маршрут №59 «Гуртлы – проспект Копетдаг»

От остановки Гуртлы автобус движется на запад, затем на юг по дороге Гёкдепе. Объезжает кольцо Центра телерадиовещания «Туркменистан» и возвращается по той же дороге Гёкдепе.

Маршруты №13 «Автокомбинат – Гуртлы», №23 «Парахат-7 – Гуртлы», №113 «Автокомбинат – Гуртлы»

От остановки автобусы следуют по улице Гёроглы, далее на улицу Нурмухаммета Андалыба и продолжают движение по прежним маршрутам.

Маршрут №18 «Парахат-7 – Международный аэропорт»

От остановки автобусы следуют до Международного аэропорта и возвращаются по проспекту Атамурата Ниязова.

Маршрут №47 «Гуртлы – Автовокзал»

От остановки Гуртлы маршрут идёт через улицу Ходжа Ахмета Ясави и улицу Нурмухаммета Андалыба.

Маршрут №54 «Гуртлы – отель Аркадаг»

От остановки Гуртлы автобус следует по улице Алишера Навои, проспекту Атамурата Ниязова, параллельной западной стороне проспекта Битарап Туркменистан, делает круг на «Йылдыз» на улице Огуз-хана и возвращается на проспект Атамурата Ниязова. Далее продолжает движение на восток по проспекту Атамурата Ниязова, выезжает на проспект Гарашсызлык, затем на проспект «10 йыл Абаданчылык» и далее движется по прежнему маршруту.

Маршрут №73 «Гуртлы – Парахат-7»

От остановки Гуртлы автобус идёт по улице Огуз-хана, делает круг на кольце «Йылдыз», затем движется по параллельной западной стороне проспекта Битарап Туркменистан и проспекту Атамурата Ниязова. Далее с проспекта Гарашсызлык возвращается на улицу Огуз-хана и продолжает движение по прежнему маршруту.

Маршрут №7 «Гуртлы – Автовокзал»

От остановки Гуртлы маршрут идёт по проспектам Махтумкули и Атамурата Ниязова, затем по улицам Ага Бердиева, Гельды Бяшиева, выезжает на улицу Гарры Кулиева и продолжает движение.

Маршрут №53 «Гуртлы – Автовокзал»

От остановки Гуртлы автобус идёт по улицам Гёроглы, проспекту Атамурата Ниязова, улицам Ходжа Ахмета Ясави, Нурмухаммета Андалыба и Зынхары.

Маршруты №9 «Автокомбинат – монумент Нейтралитета», №16 «Арзув – Рынок Чандыбиль»

От остановок автобусы поворачивают направо на пересечении улицы «Гызыл Йылдыз» и проспекта «10 йыл Абаданчылык» и продолжают движение по прежнему маршруту.

Ранее Turkmenportal сообщал о временных ограничениях движения транспорта на центральных проспектах столицы с 8 по 12 декабря.