Внешэкономбанк Туркменистана объявил тендер на проведение аудита финансовой отчетности
Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана объявил международный конкурс на проведение внешнего аудита финансовой отчетности по итогам 2025 года. Об этом сообщает газета «Туркменистан».
К участию в тендере приглашаются предприятия и организации различных форм собственности, имеющие соответствующие лицензии, а также иностранные компании. Финансовая отчетность будет составлена в соответствии с международными стандартами.
Конкурсные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней с даты публикации объявления по адресу: город Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы, 32.
Для справок: телефоны (+993 12) 40-63-15, 40-63-50, факс (+993 12) 48-05-20, электронная почта tveb@online.tm.