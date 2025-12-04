Посольство Китая в Туркменистане приглашает к участию в стипендиальной программе правительства КНР, которая в данный момент открыта.

Стипендия предназначена для граждан всех стран, желающих поступить в магистратуру ведущих китайских университетов. Количество кандидатов не ограничено.

Программа обучения реализуется по схеме «1 год в китайском университете + 1 год в стране заявителя», что очень удобно для работающих соискателей. Преподавание ведется на английском языке.

Требования к кандидатам:

Кандидат должен быть гражданином страны, не являющейся Китайской Народной Республикой, и быть моложе 45 лет в хорошем физическом и психическом состоянии. Кандидат должен иметь степень бакалавра или выше и не менее трёх лет опыта работы. Предпочтение будет отдано кандидатам, имеющим профессиональную подготовку или опыт работы, соответствующий предлагаемой программе. Кандидат должен соответствовать одной из следующих четырёх категорий:

Государственный служащий на уровне начальника отдела (или эквивалентного уровня) или выше;

Старший менеджер учреждения или предприятия;

Администратор университета или научно-исследовательского института;

Лица, имеющие соответствующий опыт работы или стажировки в международных организациях.

Подробную информацию о программе можно получить по ссылке.