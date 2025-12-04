Культурный центр посольства Ирана в Ашхабаде приглашает на курсы персидского языка
Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане объявил о начале регистрации на зимний сезон курсов персидского языка.
Занятия по изучению персидского языка и литературы начнутся 5-6 января 2026 года. Регистрация продлится до 13 декабря и будет проходить ежедневно, кроме выходных дней, по следующему графику:
- 4 декабря – с 15:30 до 16:30
- 5 декабря – с 10:00 до 11:30
- 6 декабря – с 10:00 до 12:30
- 8 декабря – с 09:30 до 11:00
- 9 декабря – с 15:00 до 16:00
- 10 декабря – с 09:00 до 11:00
- 11 декабря – с 11:00 до 13:00
- 13 декабря – с 10:00 до 12:00
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 93-42-11, 93-42-09.
Культурный центр располагается по адресу: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, дом 100.