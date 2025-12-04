Культурный центр посольства Ирана в Ашхабаде приглашает на курсы персидского языка

Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане объявил о начале регистрации на зимний сезон курсов персидского языка.

Занятия по изучению персидского языка и литературы начнутся 5-6 января 2026 года. Регистрация продлится до 13 декабря и будет проходить ежедневно, кроме выходных дней, по следующему графику:

4 декабря – с 15:30 до 16:30

5 декабря – с 10:00 до 11:30

6 декабря – с 10:00 до 12:30

8 декабря – с 09:30 до 11:00

9 декабря – с 15:00 до 16:00

10 декабря – с 09:00 до 11:00

11 декабря – с 11:00 до 13:00

13 декабря – с 10:00 до 12:00

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 93-42-11, 93-42-09.

Культурный центр располагается по адресу: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, дом 100.