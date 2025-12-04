Египет ввёл дополнительный визовый сбор в размере $20

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 30 ноября подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 20 долларов при оформлении въездных виз, сообщает ТАСС.

С 1 декабря 2025 года общая стоимость однократной туристической визы, получаемой по прилёту или через дипломатические представительства, составляет 45 долларов, многократной — 80 долларов (ранее 60 долларов).

Новый сбор в 20 долларов взимается со всех заявителей независимо от места оформления визы — в аэропортах, других пунктах въезда или через посольства и консульства Египта за рубежом.

Исключение сохраняется для туристов, прибывающих напрямую в аэропорт Шарм-эль-Шейха: им по-прежнему бесплатно ставят «синайский штамп», позволяющий находиться на территории Синайского полуострова до 15 дней. При выезде за пределы региона (например, в Каир или Луксор) необходимо оплатить полную визу стоимостью 45 долларов.