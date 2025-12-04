Движение на центральных улицах Ашхабада ограничат с 8 по 12 декабря

Движение транспорта на центральных проспектах Ашхабада будет временно ограничено с 8 по 12 декабря в связи с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает Государственное информационное агентство ТDH.

Ограничения коснутся проспектов Гарашсызлык, Битарап Туркменистан и Туркменбаши.