Движение на центральных улицах Ашхабада ограничат с 8 по 12 декабря
Движение транспорта на центральных проспектах Ашхабада будет временно ограничено с 8 по 12 декабря в связи с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает Государственное информационное агентство ТDH.
Ограничения коснутся проспектов Гарашсызлык, Битарап Туркменистан и Туркменбаши.
«Учитывая интенсивность движения транспорта на улицах столицы, сообщаем, что в период празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, а именно с 8 по 12 декабря, движение транспорта на Гарашсызлык шаёлы, Битарап Туркменистан шаёлы и Туркменбаши шаёлы будет временно ограничено», – говорится в сообщении.