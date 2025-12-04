Глава МИД Туркменистана провел телефонный разговор с коллегой из Сомали

Сегодня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, прежде всего в ООН. Отмечена схожесть подходов Туркменистана и Сомали к вопросам глобального мира и устойчивого развития.

Отдельно обсуждалась подготовка к Международному форуму мира и доверия, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде и будет приурочен к знаменательным датам: 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному дню нейтралитета.