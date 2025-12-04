В Туркменистане увеличили штрафы за превышение скорости

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» и уже вступил в силу.

Согласно поправкам в статью 214 КоАП Туркменистана, утверждённого законом от 29 августа 2013 года, штрафы за нарушение скоростного режима увеличены в несколько раз.

Превышение установленной скорости более чем на 10, но не более чем на 30 километров в час теперь наказывается штрафом в размере двух базовых величин (200 манатов) вместо прежних 0,5 базовой величины (50 манатов).

За превышение скорости более чем на 30, но не более чем на 50 километров в час штраф увеличен с трёх до пяти базовых величин – с 300 до 500 манатов. Повторное совершение данного правонарушения в течение шести месяцев влечёт штраф в размере семи базовых величин (700 манатов) против прежних пяти (500 манатов).

Наиболее значительное ужесточение коснулось грубых нарушений. Превышение скорости более чем на 50 километров в час теперь карается штрафом в десять базовых величин (1000 манатов) вместо семи (700 манатов). При повторном нарушении в течение полугода водитель лишается права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года – ранее этот срок составлял три месяца.

Новые положения не распространяются на водителей транспортных средств оперативных и специальных служб с включёнными сигнальными огнями сине-красного цвета, выполняющих неотложные задания, а также на транспортные средства в составе организованных колонн государственных или официальных делегаций при условии соблюдения безопасности дорожного движения.