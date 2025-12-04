В Туркменистане повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Документ изменяет размеры штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил стоянки и остановки, а также вводит административную ответственность за движение по полосам, предназначенным для оперативных служб. Документ опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно поправкам в статью 214¹ КоАП Туркменистана, утверждённого законом от 29 августа 2013 года, изменены размеры административных взысканий за ряд нарушений правил дорожного движения.

Несоблюдение требований дорожных знаков, нарушение правил обгона, проезда пешеходных переходов или остановок общественного транспорта, а также несоблюдение правил пользования осветительными приборами теперь наказывается штрафом в размере одной базовой величины (100 манатов). Ранее за эти нарушения предусматривалось предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (50 манатов).

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика увеличен с двух до трёх базовых величин – с 200 до 300 манатов.

Нарушение правил стоянки или остановки транспортных средств теперь влечёт штраф в размере двух базовых величин (200 манатов) вместо прежней одной базовой величины (100 манатов).

Существенно расширена диспозиция статьи о вождении по пешеходным тротуарам и заграждении проходов. Теперь штраф в размере двух базовых величин (200 манатов) предусмотрен не только за остановку на тротуаре, но и за создание препятствий движению транспортных средств оперативных служб с сине-красными сигнальными огнями, а также за оставление автомобиля без присмотра около проходов на расстоянии, которое может создать препятствия спецтранспорту.

Закон вводит новую норму, предусматривающую наказание за управление транспортными средствами на полосе движения, предназначенной для скорой помощи, пожарной безопасности, дорожного контроля полиции и других оперативных служб. За такое нарушение установлен штраф в размере пяти базовых величин (500 манатов). Исключение составляют случаи, когда водитель использует данную полосу для поворота налево или разворота.

Базовая величина в Туркменистане составляет 100 манатов.