В Туркменистане изменены штрафы за нечитаемые номера и отсутствие техосмотра

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Документ изменяет размеры штрафов за управление транспортными средствами без государственного технического осмотра и с нечитаемыми регистрационными знаками, а также усиливает ответственность за езду без номеров и с поддельными государственными регистрационными знаками. Документ опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно поправкам в статью 212 КоАП Туркменистана, утверждённого законом от 29 августа 2013 года, изменены размеры административных взысканий за нарушение учётно-регистрационных правил.

Управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке, не прошедшими государственный технический осмотр, с государственными регистрационными знаками, не соответствующими установленному образцу, или при нечитаемости символов номера теперь наказывается штрафом в размере одной базовой величины (100 манатов). Ранее за эти нарушения предусматривалось предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины (50 манатов).

Закон вводит новую норму об ответственности за повторное нарушение. Повторное управление в течение одного года после применения мер административного взыскания транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке или не прошедшими государственный технический осмотр, влечёт наложение штрафа в размере двух базовых величин (200 манатов).

Штраф за управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков увеличен с одной до двух базовых величин – с 100 до 200 манатов.

Существенно ужесточена ответственность за управление транспортными средствами с поддельными государственными регистрационными знаками либо заведомо снятыми номерами. Размер штрафа увеличен с диапазона от трёх до пяти базовых величин (300-500 манатов) до диапазона от пяти до восьми базовых величин (500-800 манатов). Срок ограничения права управления транспортными средствами за это нарушение увеличен с шести месяцев до диапазона от шести месяцев до одного года.

Штраф за управление транспортными средствами лицами, не имеющими при себе регистрационных или иных документов на транспортное средство, увеличен с 0,1 базовой величины (10 манатов) до одной базовой величины (100 манатов).

Базовая величина в Туркменистане составляет 100 манатов.