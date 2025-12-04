В ОАЭ аккредитован посол Туркменистана

Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Байрам Байрамов 1 декабря вручил верительные грамоты Президенту ОАЭ Шейху Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайяну во дворце Каср аль Ватан в Абу-Даби.

Как сообщает МИД Туркменистана, первая часть церемонии с исполнением гимнов перед почетным караулом прошла 27 ноября.

Б.Байрамов передал Президенту ОАЭ теплые приветствия и наилучшие пожелания от имени руководства Туркменистана.

Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян обсудил с послом участие делегации ОАЭ в Международном форуме в Ашхабаде. Посол передал официальное приглашение посетить Туркменистан с визитом.

Выразив признательность за постоянную поддержку туркмено-эмиратского сотрудничества, Б.Байрамов заверил, что будет всецело содействовать дальнейшему развитию конструктивных межгосударственных отношений между народами двух стран.

Ранее мы сообщали, что новый посол Туркменистана в ОАЭ вручил копии верительных грамот.