Владимир Путин примет участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде

12 декабря состоится визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Туркменистан для участия в мероприятиях, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета страны.

Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге, сообщает Interfax.ru.

«Планируется 12 декабря участие нашего президента в Туркменистане в Международном форуме мира и доверия», — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что визит состоится по приглашению туркменской стороны.

