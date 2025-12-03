Apple откажется предустанавливать государственное приложение в Индии

Американская компания Apple не планирует выполнять распоряжение индийских властей о предустановке государственного приложения на устройства, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания намерена донести свою позицию до правительства страны.

1 декабря 2025 года власти Индии в частном порядке направили производителям смартфонов требование предустановить приложение Sanchar Saathi на новые устройства. На выполнение распоряжения отведено 90 дней.

Приложение Sanchar Saathi позволяет пользователям сообщать о подозрительных звонках, блокировать потерянные или украденные устройства и проверять серийные номера смартфонов. По данным правительства, оно направлено на борьбу с мошенничеством. При этом пользователи не смогут отключить или удалить приложение с устройства.

Согласно Reuters, Apple не соблюдает подобные требования ни в одной стране мира, поскольку они создают проблемы с безопасностью и конфиденциальностью. Представители компании планируют сообщить индийскому правительству об отказе выполнить требования, но не намерены делать публичные заявления или обращаться в суд.

Какие санкции могут грозить Apple за несоблюдение распоряжения властей — на данный момент неизвестно.