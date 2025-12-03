Туркменские педагоги изучили методы внедрения ИИ в процесс преподавания

Вузовские преподаватели Туркменистана приняли участие в вебинаре на тему «Расширяя возможности педагогов: раскрытие потенциала генеративного ИИ в преподавании и обучении», организованном Международным центром инноваций в сфере высшего образования под эгидой ЮНЕСКО (UNESCO-ICHEI).

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в качестве спикера был Каушал Кумар Бхагат, заместитель председателя Центра педагогического обучения и виртуальных навыков, доцент Центра передовых технологий и разработок Индийского технологического института Харагпура.

Основываясь на конкретных примерах, он рассказал об эффективном внедрении генеративного ИИ в учебный процесс, новых подходах к организации и планированию уроков с помощью ИИ, современной системе оценки знаний, персонализированном обучении и разработке творческого контента.

Проведенный вебинар вызвал огромный интерес у преподавателей туркменских вузов, они получили развернутые ответы на все интересующие вопросы, касательно применения цифровых инновационных технологий и искусственного интеллекта в обучении, отмечает источник.