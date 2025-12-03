Туркменские врачи прошли обучение методам традиционной корейской медицины

В Туркменистане завершилась образовательная программа с участием профессоров Пусанского национального университета (Южная Корея), направленная на повышение квалификации местных врачей в области традиционной корейской медицины.

В состав делегации вошли специалисты по акупунктуре, фармакологии традиционных лекарственных трав и базовой теории корейской медицины. Программа проходила на базе Международного образовательного и научного центра Туркменистана и включала четырехэтапный курс с теоретическими занятиями и практическими демонстрациями.

Участники курса изучили принципы диагностики и лечения в корейской медицине, освоили методы акупунктуры и реабилитации, познакомились с применением лекарственных трав и фитопрепаратов. Программа предусматривала обмен клиническим опытом и разбор практических случаев для внедрения полученных знаний в медицинскую практику.

Организаторы отметили, что инициатива нацелена на расширение профессиональных навыков туркменских врачей, внедрение современных и традиционных методов лечения, а также укрепление международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Ранее туркменские специалисты проходили стажировки в больнице корейской медицины при Пусанском национальном университете, где знакомились с интеграцией традиционных подходов и современных медицинских технологий.

По завершении курса участники получили сертификаты, подтверждающие освоение программы и приобретенные профессиональные компетенции.