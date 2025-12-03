Туркменистан и Румыния накопили огромный опыт взаимовыгодного сотрудничества

Туркменистан и Румыния за 33 года партнерства накопили огромный опыт взаимовыгодного взаимодействия на двусторонней основе и в рамках международных структур, демонстрируя совпадение позиций по актуальным вопросам международной и региональной геополитики. Об этом заявил министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов в ходе торжественного приема по случаю Национального дня Румынии.

По его словам, важный вклад в сотрудничество стран вносит Совместная туркмено-румынская межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также туркмено-румынские рабочие группы по сотрудничеству в энергетической сфере и в области транспорта.

Астанагулов подчеркнул, что развитию сотрудничества способствует стремление стран развивать различные механизмы взаимодействия, нацеленные на эффективную реализацию совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, туризма и гуманитарных отраслей.

Министр также отметил важную роль образовательного сотрудничества. «Сегодня в Румынии обучается около 400 туркменских студентов. Это объединяет наши усилия в сближении дружбы и исторических взаимосвязей между нашими государствами», – подчеркнул он.