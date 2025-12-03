Король Карл III лишил принца Эндрю последних рыцарских титулов

Король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора званий кавалера Благороднейшего ордена Подвязки и кавалера Королевского Викторианского ордена. Об этом говорится в официальном распоряжении, опубликованном 30 ноября в правительственном издании The Gazette.

Согласно документу, от имени Центральной канцелярии рыцарских орденов король отменил назначение Эндрю на эти почетные звания, полученные в 2006 и 2011 годах соответственно, и исключил его имя из реестров обоих орденов.

Ранее, в октябре 2025 года, принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского и других королевских почестей. Он также должен покинуть свою резиденцию Роял-Лодж в Виндзоре. Решения связаны с давними обвинениями в адрес принца и его связями с Джеффри Эпштейном.