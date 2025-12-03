Ион Навал: Туркменистан является ключевым партнёром Румынии в Центральной Азии

Туркменистан является ключевым партнёром Румынии в Центральной Азии, двусторонние отношения между странами развивались и укреплялись на протяжении последних 33 лет в широком спектре областей. Об этом заявил посол Румынии в Туркменистане Ион Навал в ходе торжественного приёма по случаю Национального дня своей страны.

«Туркменистан является ключевым партнёром Румынии в Центральной Азии, и наши страны развили прочные и взаимовыгодные отношения в различных областях. Наши двусторонние отношения развивались и укреплялись на протяжении последних 33 лет в широком спектре областей, начиная с политического диалога, культурных связей и контактов между людьми, и далее переходя к таким темам, как связанность и управление водными ресурсами», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Румыния остаётся приверженной дальнейшему расширению секторального сотрудничества и использованию достигнутых на данный момент результатов.

Навал отметил важность механизма Межправительственной совместной туркмено-румынской комиссии по экономическому, торговому, техническому и научному сотрудничеству, которая провела уже семь рабочих сессий.

Посол сообщил, что в 2025 году были продолжены и интенсифицированы правительственные и парламентские контакты и обсуждения на уровне министерств иностранных дел, а также в таких областях, как транспорт и энергетика. Министры иностранных дел Румынии и Туркменистана поддерживали постоянные контакты, причём последний телефонный разговор между главами дипломатических ведомств состоялся в начале ноября 2025 года.

Дипломат подчеркнул, что транспорт и коммуникации остаются эталонной областью двусторонних отношений, в которой наблюдается значительный прогресс. По его словам, 2025 год дебютировал с подписанием румыно-туркменского межправительственного соглашения о либерализации автомобильных перевозок в Ашхабаде.

«Я полагаю, что Румыния является первым государством ЕС, полностью открывшим доступ к своему рынку для автомобильных перевозчиков из Туркменистана, и что автомобильные перевозчики из Румынии пользуются таким же режимом со стороны Туркменистана», – заявил Навал.

Особое внимание посол уделил Международному транспортному маршруту «Чёрное море – Каспийское море». Это двусторонняя румыно-туркменская инициатива, продвигаемая в четырёхстороннем формате, который объединяет Румынию, Туркменистан, а также Азербайджан и Грузию. Проект направлен на создание интермодального транспортного маршрута – морского, автомобильного и железнодорожного – протяжённостью 2500 км между Европой и Центральной Азией, использующего кратчайший географический коридор, соединяющий два региона. Подписание межправительственного соглашения о создании и функционировании этого транспортного коридора планируется провести в Румынии в ближайшем будущем, отметил посол.

Румыно-туркменский диалог успешно продолжался также в энергетической сфере. В апреле 2025 года в Ашхабаде было организовано восьмое заседание румыно-туркменской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере, в ходе которого были определены новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, учитывая ключевое значение этого сектора для обеих стран.

Посол отметил, что сотрудничество в сфере образования стало синонимом двусторонних отношений. Благодаря новой программе сотрудничества между министерствами образования Румынии и Туркменистана румынская сторона существенно увеличила количество стипендий, предоставляемых молодым туркменистанцам.

«Всё больше молодых граждан Туркменистана выбирают Румынию в качестве направления для учёбы не только в области нефтегазовой инженерии, которые уже являются традиционными, но и в области медицины, биотехнологии и информатики. Мы приветствуем и поощряем эту тенденцию диверсификации, поскольку Румыния предлагает отличные возможности и преимущества для обучения в превосходной академической среде», – подчеркнул Навал.

Посол отметил, что 2025 год является особым для Туркменистана, который отмечает 30 лет постоянного нейтралитета. Дипломат передал от имени румынских властей тёплые поздравления и пожелания профессионального и личного благополучия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, а также Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. Он выразил свои пожелания мира и процветания туркменскому народу по случаю предстоящего празднования Дня нейтралитета Туркменистана.