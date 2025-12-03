Государственный симфонический оркестр Туркменистана приглашает на «Новогодний огонёк»

Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением Расула Клычева приглашает ашхабадцев и гостей столицы на концерт «Новогодний огонёк», который состоится 20, 21 и 22 декабря во Дворце Мукамов.

В праздничной программе концерта заявлена феерия музыки, сказочных чудес и настоящего новогоднего волшебства.

Начало концертов в 19:00.

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам телефонов, указанным в афише.