В Туркменистане проходят мероприятия по увольнению в запас военнослужащих по призыву

В воинских частях Туркменистана проходят торжественные мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших двухлетний срок службы по призыву. Процедура проводится в соответствии с Указом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова об увольнении в запас военнослужащих-срочников и очередном призыве граждан на военную службу на период октябрь–декабрь 2025 года.

На плацах воинских частей выстраивается весь личный состав — офицеры, сержанты и солдаты. Командиры поздравляют военнослужащих, завершивших службу, подчеркивая, что они достойно выполнили свой воинский долг, стоя на страже независимости, территориальной целостности и конституционного строя государства.

Особое внимание уделяется отличникам боевой, строевой и общественно-гуманитарной подготовки. В присутствии сослуживцев, наставников и родных военнослужащим, проявившим высокие результаты, вручаются почётные грамоты и памятные подарки. Командиры отмечают их дисциплинированность, ответственность и вклад в укрепление обороноспособности страны.

Солдат Вепа Худайберенов рассказал: «Эти два года стали настоящей школой жизни. Мы многому научились, стали сильнее и взрослее. Горжусь, что служил Отечеству». Его товарищ по службе Чарымурат Мухамедов добавил: «Служба научила нас терпению, взаимовыручке и ответственности. Эти качества пригодятся и в повседневной жизни».

Большинство солдат уже в ближайшее время отправятся домой, где их ждут родные и близкие. В соответствии с установленным порядком в воинских частях страны мероприятия по увольнению в запас продолжатся в течение всей текущей призывной кампании.