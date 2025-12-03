В Ахалском велаяте Туркменистана построят птицефабрику и животноводческие комплексы

В этрапе Ак бугдай Ахалского велаята Туркменистана планируется построить птицефабрику производственной мощностью 15 миллионов яиц и 1000 тонн куриного мяса в год, а также животноводческие комплексы на 1000 голов крупного рогатого скота. Об этом доложил Президенту страны вице-премьер Т.Атахаллыев в ходе открытия нового животноводческого комплекса госпредприятия «Altyn halka», сообщает TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнув, что реализуемая государственная политика по реформированию аграрного сектора направлена на дальнейшее укрепление продовольственного изобилия в стране и увеличение производства конкурентоспособной продукции, адресовал вице-премьеру соответствующие поручения.

Напомним, что 1 января Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в открытии нового животноводческого комплекса госпредприятия «Altyn halka», оснащенного современными технологиями цифрового мониторинга.