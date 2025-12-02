Туркменистан участвовал в 15-й встрече замминистров иностранных дел стран ЦА под эгидой UNRCCA

Туркменистан принял участие в Пятнадцатой ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, созванной Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА/UNRCCA) в Алматы 27–28 ноября.

Как сообщает newscentralasia.net, участники обсудили широкий круг вопросов, включая изменение климата и управление трансграничными водными ресурсами, предотвращение насильственного экстремизма и борьбу с терроризмом, а также последствия развития ситуации в Афганистане для региона.

Были представлены новая Программа действий РЦПДЦА на 2026-2030 годы и новая Водная стратегия РЦПДЦА.

Кроме того, участники рассмотрели, каким образом Региональный центр ООН может и далее усиливать свою поддержку превентивной дипломатии, в том числе за счёт расширения роли женщин и молодёжи в процессах принятия решений.

В рамках мероприятия РЦПДЦА провёл седьмой региональный диалог между высокопоставленными должностными лицами и молодёжью государств Центральной Азии. Участники Академии превентивной дипломатии РЦПДЦА поделились своим видением регионального сотрудничества, подчеркнув приоритеты, важные для молодого поколения, отмечает источник.