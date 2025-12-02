Россия и Саудовская Аравия договорились об отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов. Документ был подписан в рамках делового форума в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Согласно договору, граждане России смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года. Аналогичные условия будут действовать для граждан Саудовской Аравии при посещении России.

Безвизовый режим вступит в силу через 60 дней после получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых внутренних процедур. Ожидается, что это произойдёт не раньше марта 2026 года.

В настоящее время для посещения Саудовской Аравии россиянам требуется виза стоимостью около $150, которую можно оформить в электронном виде или по прибытии.