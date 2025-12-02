Россия ввела безвизовый режим для граждан КНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан КНР сроком до 14 сентября 2026 года включительно. Документ вступает в силу со дня подписания. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, граждане Китайской Народной Республики получают право въезжать в Россию и пребывать на ее территории не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Это возможно при наличии обычного паспорта гражданина КНР.

Китайцы также смогут осуществлять транзитный проезд через территорию России или выезд из страны без оформления виз.

Решение принято с учетом принципа взаимности. МИД Китая 2 сентября объявил о введении на год пробного 30-дневного безвизового режима для россиян. Он действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов и распространяется на тех, кто планирует поездки в КНР с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.