Президент Туркменистана подписал изменения в закон о противодействии отмыванию денег

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Документ опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» и вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно поправкам, к субъектам финансового мониторинга теперь относятся «провайдеры услуг виртуальных активов», которые наряду с финансовыми учреждениями обязаны представлять информацию о подозрительных операциях. Закон расширил определение выгодоприобретателя, включив в него лиц, «в интересах (в пользу) которого действует участник операции или сделки, траст или иностранная структура без образования юридического лица».Документ вводит новые требования к юридическим лицам. Компании, зарегистрированные в Туркменистане, обязаны «получать, обновлять и хранить точные сведения о своих бенефициарных владельцах» и «представить эти данные соответствующим налоговым органам в течение десяти рабочих дней в случае изменения данных». Обновление сведений о клиентах «высокого риска» должно проводиться «не реже одного раза в три месяца», для остальных – «не реже одного раза в год».

Закон устанавливает контроль за иностранными структурами и трастами, работающими в стране. Если клиентом является «иностранная структура без образования юридического лица», финансовые организации обязаны проверять физических лиц, которые «прямо или косвенно (через третьих лиц) управляют, контролируют или владеют» такой структурой, «включая учредителя, доверительных собственников, попечителя траста».

Поправки ужесточают процедуры блокировки средств лиц, причастных к терроризму. Размораживание активов теперь осуществляется «в течение одного рабочего дня с момента исключения физического или юридического лица из перечня». Государственные надзорные органы получили право «принимать необходимые меры ограничения доступа лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления», к профессиональной деятельности в финансовом секторе.