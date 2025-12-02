Делегация Туркменистана при поддержке ПРООН изучила лучший опыт Армении в развитии IT-парков

Высокопоставленная делегация, представлявшая Министерство образования Туркменистана и IT-парк «Sanly Çözgüt IT meýdança», с 24 по 28 ноября посетила Армению, чтобы получить практические знания о международных лучших практиках в области развития IT-парков, инновационных экосистем и цифровой трансформации.

Визит был организован Программой развития ООН (ПРООН) в Туркменистане, в партнерстве с Министерством связи Туркменистана и при поддержке Фонда инкубаторов предприятий (EIF).

Визит стал ключевой частью совместной инициативы ПРООН и Министерства связи по разработке комплексной дорожной карты модернизации IT-парка Туркменистана — центральной платформы для ускорения инноваций, поддержки цифрового предпринимательства и укрепления государственно-частного партнерства. IT-парк рассматривается как центр технологических инноваций, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры и институциональных механизмов, необходимых для поддержки процветающей цифровой экономики.

В ходе визита туркменская делегация взаимодействовала с ведущими технологическими, исследовательскими и инновационными учреждениями Армении. В NVIDIA Armenia, Центре инноваций Microsoft и Инкубаторе кибербезопасности Национального политехнического университета Армении (NPUA) делегация изучала передовые технологические решения, модели инноваций и подходы к кибербезопасности и цифровому предпринимательству, получая практические знания, которые имеют непосредственное значение для модернизации IT-парка Туркменистана.

Визиты в Исследовательский и Разработческий (R&D) центр Philip Morris International и Матенадаран — Институт древних рукописей предоставили делегации перспективы инноваций, основанных на исследованиях, сочетая промышленные практики R&D с сохранением наследия и знаний, что подчеркнуло, как разнообразные подходы могут стимулировать творческое и технологическое развитие.

Делегация также побывала в Engineering City, где ознакомилась с деятельностью Фонда инкубаторов предприятий, посетила мастер-классы и изучила объекты, такие как Лаборатории быстрого прототипирования, Музей науки и технологий и Космический музей. В Национальном суперкомпьютерном центре «Азнавур» и в рамках инициативы EIF AI4ALL делегация изучала передовые технологии в области вычислений и искусственного интеллекта, подчеркивая ключевую роль развитой цифровой инфраструктуры в поддержке инновационного экономического роста.

Взаимодействие с Ереванским государственным университетом, ISTC — Центр инновационных решений и технологий и исследовательские лаборатории, позволило делегации понять, как институциональные и академические партнерства способствуют инновациям, развитию потенциала и передаче знаний. Визиты в Технологический центр Гюмри и встречи с руководством Министерства высоких технологий продемонстрировали, как региональные технологические центры могут способствовать развитию национальной цифровой экономики и децентрализованного роста инноваций.

Делегация также посетила ведущие креативные и технологические компании Армении, включая Центр креативных технологий TUMO, Picsart и Synopsys в технопарке Viasphere, получив представление о развитии быстрорастущих технологических компаний, экосистемах креативных талантов и масштабируемых моделях инноваций.

Благодаря этим встречам и визитам на объекты делегация получила практические знания об операционных моделях, институциональных структурах и стратегических подходах, которые можно адаптировать и применить для ускорения цифровой трансформации Туркменистана и модернизации IT-парка «Sanly Çözgüt IT meýdança». Полученный опыт напрямую ляжет в основу разработки комплексной дорожной карты, определяющей стратегические приоритеты в области инвестиций, инноваций, партнерства и согласования с национальными цифровыми приоритетами и международными лучшими практиками.