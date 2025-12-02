Два астрономических явления порадуют наблюдателей в декабре

В ночь с 4 на 5 декабря жители Земли смогут наблюдать третье суперлуние 2025 года. Это астрономическое явление происходит, когда полная Луна совпадает с моментом её наибольшего сближения с Землёй на орбите, сообщает МИР24.

В декабре также ожидается пик активности метеорного потока Геминиды, который является вторым по интенсивности в течение года. Геминиды традиционно привлекают внимание любителей астрономии благодаря большому количеству метеоров, видимых в ночном небе.

Оба события предоставляют возможность для астрономических наблюдений в первой половине декабря.