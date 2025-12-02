В Туркменистане прошла международная конференция по устойчивому развитию экономики

Туркменский государственный институт экономики и управления провел вторую международную научно-практическую конференцию, посвященную вопросам устойчивого экономического развития. Мероприятие было приурочено к объявлению 2025 года Годом международного мира и доверия, а также к 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В форуме приняли участие специалисты из России, Беларуси, Малайзии, Китая, стран Центральной Азии и других государств. Среди участников были представители Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и ОБСЕ.

На конференции обсуждались вопросы международного сотрудничества в экономической сфере, роль финансовых механизмов, маркетинга и менеджмента в обеспечении устойчивого развития. Отдельное внимание было уделено цифровой трансформации экономики и подготовке квалифицированных кадров для современного рынка труда.

Участники конференции отметили важность применения инновационных технологий и научно обоснованных подходов для достижения целей устойчивого развития.