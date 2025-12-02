В Ашхабаде стартовал хоккейный турнир «Кубок Нейтралитета»

На ледовой арене зимнего спортивного центра «Галкан» МВД Туркменистана стартовал хоккейный турнир «Кубок Нейтралитета», который продлится до 16 декабря. В соревнованиях принимают участие восемь команд. Об этом сообщили в Федерации хоккея Туркменистана.

Турнир проводится при поддержке Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту. Среди участников – хоккейные клубы «Галкан» (МВД Туркменистана), «Несил» (Институт МВД), «Ватанчи» (Военный институт Минобороны), «Мердана» (Пограничный институт), «Бургут» (Спортивная школа Госкомспорта), «Огузхан» (Управление «ТуркменГазАвтоматики»), «Шир» (Минторговли) и «Алп Арслан» (Агентство транспорта и коммуникаций).

В преддверии турнира в спортивном центре «Галкан» прошел международный семинар для судей при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF). Семинар провел арбитр международной категории, представитель Федерации хоккея Казахстана Владимир Суслов. Программа была посвящена подготовке туркменских арбитров и изучению современных правил игры.

33-летний Суслов имеет 12-летний судейский стаж и шесть раз признавался лучшим арбитром Казахстана. Он отсудил более 300 матчей чемпионата Казахстана, 99 игр Молодежной хоккейной лиги и три матча Континентальной хоккейной лиги. С 2016 по 2022 год обладал лицензией IIHF, обслуживал четыре чемпионата мира, два Кубка Азии и отборочный турнир Олимпийских игр 2020 года. В настоящее время работает специалистом по работе с арбитрами в Федерации хоккея Казахстана.