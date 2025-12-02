В академии художеств Туркменистана открылась выставка

Сегодня в Выставочном зале Государственной академии художеств Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия выставки под названием «Исторические достижения постоянного нейтралитета Туркменистана», где были представлены работы талантливой молодежи вуза.

Здесь представлены разные виды искусства: живопись, дизайн и моделирование, керамика. Тематика охватила такие темы, как национальные ценности, достижения страны за время независимости, продвижение внешней политики Туркменистана на международной арене, постоянный нейтралитет страны как залог устойчивого и безопасного будущего.