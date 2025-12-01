Энергетический институт Туркменистана наградил своих студентов

Государственный энергетический институт Туркменистана провел мероприятие с целью чествования своих студентов – победителей различных конкурсов.

В ходе торжественной церемонии были награждены ценными подарками студенты, победившие в спортивных соревнованиях, проведенных в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, а также студенты, занявшие призовые места в международных и государственных олимпиадах, предметных и интернет-конкурсах, проведенных в сентябре-ноябре 2025 года.

Мероприятие украсило выступление музыкальной группы института «Кувват», сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.