Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов

Центральный банк Туркменистана с 1 декабря ввел в обращение новую полимерную банкноту достоинством 200 манатов, а также модифицированные купюры номиналом 1, 5 и 10 манатов. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» со ссылкой на пресс-релиз главного банка страны.

Нововведение приурочено к 30-й годовщине со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. Согласно пресс-релизу Центробанка, основными преимуществами новых купюр являются низкая вероятность подделки, а также высокая устойчивость к внешним воздействиям – загрязнению, износу и порче. Усилены элементы защиты банкнот и усовершенствованы визуальные признаки подлинности.

Цвет и дизайн модифицированных банкнот номиналом 1, 5 и 10 манатов в целом сохранены. На них появилось изображение эмблемы Международного года мира и доверия.

На лицевой стороне новой купюры достоинством 200 манатов размещено изображение Монумента «Аркадаг», на оборотной – административное здание хякимлика города Аркадаг. На всех вводимых в обращение банкнотах указан год выпуска и факсимиле подписи председателя правления Центрального банка Туркменистана.

Новые купюры обязательны к приёму на территории Туркменистана по номинальной стоимости всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и сферы деятельности для осуществления всех видов платежей. При этом банкноты Центробанка образца 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 годов продолжают оставаться законным платёжным средством на территории страны.