СМИ: «Барселона» определила трансферные цели, в шорт-листе — Кейн, Холанд и Альварес

«Барселона» составила список приоритетов на летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик совместно со спортивным директором Деку и другими членами спортивного комитета определили ключевые позиции для усиления – нужны левоногий центральный защитник, вингер и центральный нападающий.

При необходимости трансфер защитника может состояться уже зимой 2026 года, если «Барселоне» удастся соблюдать правила финансового фэйр-плей. Среди рассматриваемых кандидатов на эту позицию: Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Мурило («Ноттингем Форест»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд) и Луис Бенедетти («Палмейрас»).

Центральный нападающий также является приоритетной позицией, поскольку контракт Роберта Левандовского подходит к концу. В поле зрения клуба находятся Хулиан Альварес («Атлетико»), Гарри Кейн («Бавария») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Кроме того, «Барселона» хочет усилить фланги, учитывая возможный уход Рафиньи в Саудовскую Аравию. Среди кандидатов: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») с предполагаемой суммой выкупа в € 30 млн, хотя окончательное решение будет зависеть от его игры до конца сезона. Помимо него, клуб рассматривает португальца Рафаэла Леау из «Милана».

На данный момент «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге и 18-е в Лиге чемпионов.