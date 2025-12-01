Новый магнитный диск Seagate открывает путь к созданию HDD на 55–69 Тбайт

Seagate продолжает расширять границы возможного объёма хранения на одном жёстком диске. Компания достигла в лабораторных условиях колоссальных 6,9 Тбайт ёмкости на пластину. Это открывает возможность создания жёстких дисков (HDD) ёмкостью от 55 до 69 Тбайт, сообщает IT Home.

Экспериментальная пластина на 6,9 Тбайт более чем вдвое превышает ёмкость тех пластин, которые используются сейчас в коммерческих продуктах. Ранее, для достижения максимальной ёмкости в таких моделях, как Seagate HAMR ёмкостью 30 Тбайт, использовалось 10 пластин по 3 Тбайт. Пластины ёмкостью 6,9 Тбайт позволят Seagate создавать диски более чем вдвое объёмнее в том же формфакторе.

Для создания этой пластины Seagate использовала технологию магнитной записи с тепловым нагревом (HAMR). В новых накопителях эта технология сочетается с технологией Mozaic 3+ для уменьшения размера зерна носителя.

Пластины ёмкостью 6,9 Тбайт находятся в стадии разработки и не планируются к коммерческому использованию в течение ближайших пяти лет. Согласно плану развития Seagate, они появятся в официальных продуктах только к 2030 году. Тем временем компания также ведёт разработку пластин ёмкостью 4, 5 и 6 Тбайт, которые, как ожидается, поступят в производство в 2027, 2028 и 2029 годах соответственно. Seagate прогнозирует, что с 2031 года будут доступны пластины ёмкостью от 7 до 15 Тбайт. Если этот прогноз подтвердится, компания, вероятно, сможет выпускать жёсткие диски объёмом в петабайт уже к 2040 году.

Постоянное увеличение ёмкости жёстких дисков Seagate имеет решающее значение для удовлетворения растущего спроса на HDD в центрах обработки данных. Жёсткие диски остаются основой долговременного хранения данных в мире благодаря более высокой надёжности и более низкой стоимости по сравнению с твердотельными накопителями.