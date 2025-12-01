В Туркменистане наградили победителей конкурса «Глашатаи мира»

В административном здании Центра общественных организаций Туркменистана 28 ноября в торжественной обстановке подвели итоги творческого конкурса «Глашатаи мира» («Parahatçylygyň waspçylary»), объявленного совместно Национальным центром профсоюзов, Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и газетой «Бизнес реклама».

Цель мероприятия приумножение у молодого поколения любви к музыкальному искусству, совершенствование его творческих способностей, а также прославление мира и достижений Туркменистана.

Как сообщает “Туркменистан: Золотой век“, по итогам конкурса обладателем Гран-при стала корреспондент газеты «Бизнес реклама» Садап Чарыева.

I место заняла начальник отдела пресс-службы Торгово-промышленной палаты Туркменистана Гульнабат Бегенджова.

II место разделили между собой военнослужащий Государственной таможенной службы Туркменистана старший лейтенант Межнун Ораев и студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули Парахат Батыров.

III места удостоились заведующая отделом совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули города Аркадаг Умыда Какаева, главный специалист общего отдела Министерства образования Туркменистана Говхер Языева, а также преподаватель Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Сурай Овлягулыева.

Победителям в торжественной обстановке были вручены почётные грамоты и памятные подарки от организаторов.