В США представили логотип зимней Олимпиады-2034 в Юте

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2034 года в Юте представил временный логотип. Он будет использоваться до 2029 года — его заменят, когда внимание властей США переключится с Олимпиады-2028 на подготовку к Играм-2034.

«Олимпиада 2034 года объединит весь мир, но она также объединит наш штат. В фокусе внимания не только 100 стран, которые приедут сюда, но и также 29 округов штата. Это не просто Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, не просто Олимпиада в регионе Васатч — это наша Олимпиада. Мы все вместе», — заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс, его слова приводит Inside the Games.

Соревнования пройдут с 10 по 26 февраля 2034 года. Основными площадками станут Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Уэбер, Солджер-Холлоу и Саммит.