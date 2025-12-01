В Ашхабаде 12 декабря пройдет форум по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о проведении 12 декабря в Ашхабаде Международного форума по случаю 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета страны, Международного дня нейтралитета и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия». Министерству иностранных дел поручено обеспечить организацию мероприятия на высоком уровне. Об этом сообщает TDH.

Документ подписан «в целях проведения на высоком уровне Международного форума по случаю 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного дня нейтралитета и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия», а также последовательного продолжения принимаемых мер по утверждению миролюбивой внешней политики, исходящей из принципов нейтралитета», говорится в постановлении.

Международный форум мира и доверия пройдет на уровне глав государств и руководителей международных структур.