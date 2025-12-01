В Авазе 9-10 декабря пройдет международный форум «Роль женщин в современном обществе»

Международная конференция «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества на пути достижения Целей устойчивого развития» пройдет 9-10 декабря в Национальной туристической зоне «Аваза». Соответствующее постановление подписал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает TDH.

Согласно документу, организацию мероприятия на высоком уровне совместно с Организацией Объединенных Наций должны обеспечить Министерство иностранных дел и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Постановление принято «в целях наращивания гуманитарного партнерства между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций, расширения прав женщин и выполнения с международными организациями задач, вытекающих в данном направлении в области инклюзивного развития детей», говорится в документе.