«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и стал более универсальным

Notepad («Блокнот») для Windows 11 получило поддержку таблиц с их дальнейшим редактированием.

Приложение заметно расширило свои возможности, обзаведясь также улучшенными ИИ-инструментами. Его возможности нельзя сравнивать с Word, однако оно становится более универсальным для обычного пользователя, при этом оставаясь бесплатным и доступным в Windows 11 по умолчанию. Более продвинутые редакторы, многие из которых являются платными, нужно скачивать и устанавливать отдельно.

Пока что обновление доступно в сборках Dev и Canary для участников программы Windows Insider.