Туркменская делегация участвовала в заседании Постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ

Министр культуры Туркменистана Атагельды Шамырадов принял участие в 42-м заседании Постоянного совета министров культуры государств-участников Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Заседание прошло 28 ноября в городе Актау — Культурной столице тюркского мира 2025 года.

Постоянный совет утвердил Отчёт о деятельности и Финансовый отчёт Генерального секретариата ТЮРКСОЙ за прошедший период, а также принял к сведению информацию Республики Казахстан о реализации мероприятий, проведённых в течение года в рамках программы «Актау — Культурная столица тюркского мира 2025 года», сообщает МИД Туркменистана.

Советом была заслушана информация Министерства культуры Республики Узбекистан о провозглашении города Андижана Культурной столицей тюркского мира 2026 года и представлена программа предстоящих мероприятий.

Постоянный совет поддержал Стратегический документ ТЮРКСОЙ на 2026–2028 годы и утвердил Программу деятельности на 2026 год, сформированную на основе предложений государств-участников и традиционных мероприятий Организации. В соответствии с принятыми решениями полномочия Временного координатора ТЮРКСОЙ на 43-й период переданы Министерству культуры Республики Узбекистан, а проведение 43-го заседания Совета запланировано в 2026 году в городе Андижан.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония закрытия года «Актау – культурная столица тюркского мира 2025». В ходе церемонии городу Андижану была передана эстафета культурной столицы тюркского мира на 2026 год, отмечает источник.