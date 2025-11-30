Туркменистан утвердил программы сотрудничества с учреждениями ООН до 2030 года

Туркменистан утвердил страновые программы с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН на 2026-2030 годы, сообщил министр иностранных дел Рашид Мередов на заседании правительства.

Как сообщает TDH, в сентябре на сессиях исполнительных советов учреждений ООН в Нью-Йорке были одобрены документы о сотрудничестве. Ранее, 23 октября, между правительством Туркменистана и ООН была подписана Рамочная программа сотрудничества в области устойчивого развития на этот же период.

Для реализации программ на 2026-2027 годы профильные министерства и ведомства Туркменистана разработали 16 документов совместно с представительствами ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Они охватывают защиту прав детей, социальную поддержку семей, инклюзивное образование, гендерное равенство и другие направления.

Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения и дал соответствующие поручения вице-премьеру.