Сборная Туркменистана U17 победила Таиланд в отборе юношеского Кубка Азии

Юношеская сборная Туркменистана (игроки до 17 лет) обыграла команду Таиланда со счетом 3:2 в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2026. Матч состоялся в таиландском городе Чонбури.

Дублем отметился полузащитник туркменской команды Худайназар Мередов, еще один гол забил Сулейманназар Говшудов.

Ранее в группе F подопечные главного тренера Ахмета Аллабердыева разгромили команду Мальдив (6:0) и уступили Кувейту (0:1). В другом матче третьего тура Кувейт крупно обыграл Мальдивы – 5:0.

После трех туров лидирует сборная Кувейта с 9 очками. Команды Туркменистана и Таиланда идут следом с 6 баллами каждая. У Монголии 3 очка, Мальдивы пока без набранных баллов.

Следующий матч сборная Туркменистана U17 проведет 30 ноября против команды Монголии.

В квалификации юношеского Кубка Азии-2026 принимают участие 38 команд, разделенных на семь групп. Отборочные матчи проходят с 22 по 30 ноября в централизованном формате.

В финальный этап турнира, который состоится с 7 по 24 мая 2026 года в Саудовской Аравии, выйдут победители групп. Они присоединятся к девяти представителям АФК – Катару, Узбекистану, Саудовской Аравии, Республике Корея, КНДР, Японии, Таджикистану, ОАЭ и Индонезии, которые автоматически квалифицировались на чемпионат мира FIFA U17 в Катаре в 2025 году.