Руководитель Уральского хора посвятил стихотворение столице Туркменистана

Художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев после гастролей в Ашхабаде поделился впечатлениями от туркменской столицы со своим однокашником композитором Мамедом Гусейновым (уроженцем Туркменистана) — ранее они вместе учились в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Н.Зайцев направил своему другу письмо, в котором описал свой восторг от Ашхабада, отметив прилив вдохновения.

«Город настолько меня поразил, что я посвятил ему несколько стихотворных строк», – написал Николай Зайцев.

Мамед Гусейнов не замедлил поделиться этой новостью с редакцией «Туркменпортала», и ниже мы приводим стихотворение худрука Уральского хора Н.Зайцева.

‎

‎«Золотой рассвет у могучих гор

‎Озарил простор Ашхабада.

‎Белый город земли, просыпаясь, поёт

‎Под напевные струны дутара.

‎

‎О, родная земля, воссияй, как звезда,

‎На небесном ковре Ашхабада!

‎Пусть продлятся твои годы мира, любви —

‎Алтын Ай, да, хранит твои дали.

‎

‎Твой народ — как единые реки в степи,

‎Собираясь в поток водопада,

‎Поёт в сердце земли о величье страны —

‎Воспевая мелодии края».

Напомним, что гастрольные концерты Уральского хора прошли в Ашхабаде 26 и 27 ноября под бурные аплодисменты в теплой, дружеской атмосфере.