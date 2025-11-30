Руководитель Уральского хора посвятил стихотворение столице Туркменистана
Художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев после гастролей в Ашхабаде поделился впечатлениями от туркменской столицы со своим однокашником композитором Мамедом Гусейновым (уроженцем Туркменистана) — ранее они вместе учились в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Н.Зайцев направил своему другу письмо, в котором описал свой восторг от Ашхабада, отметив прилив вдохновения.
«Город настолько меня поразил, что я посвятил ему несколько стихотворных строк», – написал Николай Зайцев.
Мамед Гусейнов не замедлил поделиться этой новостью с редакцией «Туркменпортала», и ниже мы приводим стихотворение худрука Уральского хора Н.Зайцева.
«Золотой рассвет у могучих гор
Озарил простор Ашхабада.
Белый город земли, просыпаясь, поёт
Под напевные струны дутара.
О, родная земля, воссияй, как звезда,
На небесном ковре Ашхабада!
Пусть продлятся твои годы мира, любви —
Алтын Ай, да, хранит твои дали.
Твой народ — как единые реки в степи,
Собираясь в поток водопада,
Поёт в сердце земли о величье страны —
Воспевая мелодии края».
Напомним, что гастрольные концерты Уральского хора прошли в Ашхабаде 26 и 27 ноября под бурные аплодисменты в теплой, дружеской атмосфере.