Президент Туркменистана подписал поправки в Трудовой кодекс и закон об охоте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал изменения в Трудовой кодекс страны и закон «Об охоте и охране охотничьих богатств». Документы опубликованы в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно изменениям в закон об охоте, в статье 44 слова «страхование» и «страхованию» заменены на «государственное личное страхование» и «государственному личному страхованию». «Правила проведения обязательного государственного личного страхования государственных инспекторов в области охоты и охраны охотничьих богатств утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана», – говорится в документе.

В Трудовой кодекс внесен ряд изменений. В частности, в статье 218 указано: «В случае смерти работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, предприятие выплачивает семье (членам семьи) умершего единовременное пособие в размере десятикратного фактически исчисленного годового заработка из расчёта средней заработной платы умершего».

Также в статью 320 добавлено положение: «Работодателем не могут быть расторгнуты трудовые договоры с работниками на основании результатов проведения аттестации рабочих мест».

Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования.