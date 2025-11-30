Президент Туркменистана подписал закон о научной интеллектуальной собственности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о научной интеллектуальной собственности, который регулирует отношения при создании и использовании объектов научной интеллектуальной собственности и направлен на защиту прав собственности на эти объекты. Документ опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно закону, к объектам научной интеллектуальной собственности относятся монографии, диссертации, научные доклады, статьи и отчеты, а также вытекающие из них научно-методические материалы. Закон определяет промежуточные, конечные и побочные результаты научных работ как формы объектов интеллектуальной собственности.

Документ устанавливает, что право собственности на научные разработки принадлежит их создателям, однако может переходить к работодателям на основании договоров. Разработчики объектов научной интеллектуальной собственности имеют право на вознаграждение и долю прибыли от использования созданных ими объектов.

Закон предусматривает возможность уступки прав на научную интеллектуальную собственность другим лицам, а также использование этих прав в качестве вклада в уставной фонд предприятий. Собственники объектов могут требовать возмещения ущерба в случае нарушения их прав.

Финансирование в области научной интеллектуальной собственности будет осуществляться за счет государственного бюджета, внебюджетных средств и доходов от хозяйственной деятельности научных организаций.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.