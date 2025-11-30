В Туркменистане подведены итоги конкурса «Экономист года»

В Центре общественных организаций Туркменистана 27 ноября подведены итоги традиционного конкурса научных статей «Экономист года».

Организаторами конкурса выступили редакция журнала «Финансы и экономика» («Maliýe we ykdysadyýet»), Национальный центр профсоюзов и Министерство финансов и экономики Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век» в конкурсе, объявленном в начале года, могли принять участие сотрудники финансово-экономической сферы страны, преподаватели и студенты профильных высших учебных заведений через публикацию статей в журнале «Финансы и экономика» в 2025 году.

Статьи оценивались по таким критериям, как новизна материала, наличие конкретных предложений, их экономическая выгода.

По итогам конкурса I место занял Селимберди Ходжабердыев, заместитель начальника Главного финансово-экономического управления города Ашхабада, II места удостоилась Амангуль Байраммырадова, преподаватель кафедры «Мировая экономика» Туркменского государственного института экономики и управления, и III место заняла Назик Садыкова, преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт» Туркменского государственного института финансов.

Победителям, а также всем участникам конкурса в торжественной обстановке были вручены призы.