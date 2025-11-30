В Туркменистане отметили 100-летие Центральной библиотеки Керкинского этрапа

В городе Керки Лебапского велаята Туркменистана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня открытия Центральной библиотеки Керкинского этрапа.

В форуме приняли участие сотрудники библиотеки, представители общественных организаций и политических партий этрапа.

В ходе мероприятия, наряду с новыми книгами, изданными в стране, в фонд библиотеки были переданы сборники произведений американских писателей для детей, переведенные на туркменский язык посольством США в Туркменистане.

В настоящее время в Центральной библиотеке Керкинского этрапа и ее филиалах хранится 93 074 экземпляров книг, сообщается в газете «Туркмен гундогары».